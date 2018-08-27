Carthage Red Men Football on WLIP!

Join the voice of Carthage sports, John Weiser as he calls all the exciting Carthage Red Men Football action. Check out the full schedule below.
CARTHAGE FOOTBALL SCHEDULE ON AM 1050 WLIP
DATE OPPONENT TIME LOCATION
9/1 VS. UW-OSHKOSH 11:30A KENOSHA
9/8 BYE
9/15 AT CARROLL UNIVERSITY 12:30P WAUKESHA
9/22 AT WASHINGTON U. 12:30P ST. LOUIS
9/29 VS ELMHURST COLLEGE 12:30P KENOSHA
10/6 AT ILLINOIS-WESLEYAN 12:30P BLOOMINGTON
10/13 VS MILLIKIN UNIVERSITY 12:30P KENOSHA
10/20 VS NORTH CENTRAL COLLEGE 12:30P KENOSHA
10/27 AT NORTH PARK UNIVERSITY 12:30P CHICAGO
11/3 VS WHEATON COLLEGE 12:30P KENOSHA
11/10 AT AUGUSTANA COLLEGE 12:30P ROCK ISLAND
ALL TIMES ARE BROADCAST TIMES
PREGAME STARTS 30 MINUTES PRIOR TO KICKOFF
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