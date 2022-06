Kenosha Kingfish Win Home Opener

KENOSHA, WI (WLIP)–The Kenosha Kingfish used a five run eight inning to notch a 9-7 win over the Kalamazoo Growlers on Opening Day at Historic Simmons Field.

Those two teams rematch with a 6:05 first pitch this evening.

BOX SCORE:

Kalamazoo Growlers 7 @ Kenosha Kingfish 9

Game Date: Monday May 30th, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Growlers 0 0 1 0 0 6 0 0 0 7 11 2

Kingfish 2 0 0 0 0 2 0 5 X 9 11 1

W: Ellis (1-0, 3.86 ERA) L: Bursick-Harrington (0-1, 18.00 ERA) SV: Thurman (1)

Growlers AB R H RBI YTD

AVG

Knight, Lawson CF 4 1 1 0 .250

Kirkpatrick, Sam SS 5 0 1 1 .200

Macdonald, Zach RF 4 0 1 1 .250

Dykstra, Ryan 1B 2 1 1 0 .500

Moore, Brandon 2B 5 1 1 0 .200

Schuman, Connor 3B 5 1 2 0 .400

Pruitt, Daniel DH 5 0 1 0 .200

Smith, Carter LF 3 2 1 2 .333

Andrews, Gannon C 4 1 2 2 .500

37 7 11 6

Kingfish AB R H RBI YTD

AVG

Lewis, Shane CF 5 0 1 0 .200

Mccoy, James 3B 4 2 2 1 .500

Westcott, Drake 1B 3 2 2 2 .667

Iannantone, Nick RF 4 1 1 1 .250

Bushnell, Kevin DH 5 0 1 2 .200

Counsell, Brady SS 5 0 2 1 .400

Collier, Ian C 4 0 0 0 .000

Stinson, Parker LF 1 2 1 0 1.000

Loyd, Ben 2B 4 2 1 0 .250

35 9 11 7

Kalamazoo Growlers

2B: D. Pruitt 1 (1);

RBI: C. Smith 2 (2); G. Andrews 2 (2); S. Kirkpatrick 1 (1); Z. Macdonald 1 (1);

HBP: R. Dykstra 1 (1); L. Knight 1 (1);

SB: C. Smith 1 (1); L. Knight 1 (1); Z. Macdonald 1 (1);

E: S. Kirkpatrick 1 (1); G. Andrews 1 (1);

Team LOB: 10;

Kenosha Kingfish

HR: D. Westcott 1 (1);

RBI: D. Westcott 2 (2); J. Mccoy 1 (1); N. Iannantone 1 (1); K. Bushnell 2 (2); B. Counsell 1 (1);

HBP: I. Collier 1 (1); D. Westcott 1 (1);

CS: S. Lewis 1 (1);

E: S. Lewis 1 (1);

Team LOB: 12;

Growlers IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Stants, Noah 4.0 3 3 2 3 7 1 4.50

– Freeman, Dylan 2.0 5 2 1 1 4 0 4.50

– Bursick-Harrington, Logan 1.0 0 2 2 0 1 0 18.00

– Hopman, Zach 1.0 3 2 2 4 3 0 18.00

8.0 11 9 7 8 15 1

Kingfish IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Candiotti, Clark 5.0 4 1 0 1 5 0 0.00

– Gehring, Jacob 0.2 3 5 5 1 1 0 67.50

– Ellis, Luke 2.1 4 1 1 2 4 0 3.86

– Thurman, Grayson 1.0 0 0 0 0 3 0 0.00

9.0 11 7 6 4 13 0

Kalamazoo Growlers

WP: D. Freeman 1 (1);

HB: N. Stants 1 (1); Z. Hopman 1 (1);

SO: N. Stants 7 (7); D. Freeman 4 (4); L. Bursick-Harrington 1 (1); Z. Hopman 3 (3);

BB: N. Stants 3 (3); D. Freeman 1 (1); Z. Hopman 4 (4);

BF: N. Stants 19 (19); D. Freeman 12 (12); L. Bursick-Harrington 3 (3); Z. Hopman 11 (11);

P-S: N. Stants 86-49; D. Freeman 42-25; L. Bursick-Harrington 12-6; Z. Hopman 52-24;

Kenosha Kingfish

HB: J. Gehring 1 (1); L. Ellis 1 (1);

SO: C. Candiotti 5 (5); J. Gehring 1 (1); L. Ellis 4 (4); G. Thurman 3 (3);

BB: C. Candiotti 1 (1); J. Gehring 1 (1); L. Ellis 2 (2);

BF: C. Candiotti 19 (19); J. Gehring 7 (7); L. Ellis 14 (14); G. Thurman 3 (3);

P-S: C. Candiotti 60-43; J. Gehring 27-14; L. Ellis 56-32; G. Thurman 13-9;

Umpires: Plate: W. Yeager 1B: E. Kerr 3B: T. Mehlhop

Weather: Sunny

Start time: 4:05 pm (Central)

Duration: 03:27:36

Attendance: 2474

Venue: Simmons Field