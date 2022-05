Kenosha Water Safety Month-17th District Ald. David Bogdala

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAIVWTY/bIBC9V+p/iHxOVAP+7C/opa3UHld7GANOULBxAWcbrfLfi+11FkPUPW1gHm9m3oxn9vXzp90uacAImnzdvU4ndxZSjsZqsEL17jrdv91zJqzSAuR0Od3dZktiLNjRcONRIEx0685kfduIo7GKnoeTsso3UOg3BnQ3KKlG3ai/PprxQRlhZ7DZGDSHzljRcf+Wm8GnbN0rKcBHdMq8s92BnaBaLWE5KXzLoHqW+wQXwbhqpINu4rnCdSbZZORUVV1rBzTdegJSsPzolN1IuFblaTnvVsObataZkh9OeM2TvWcxYzNZfnP48pNy6L/8EheukxVx2/+H7ptTh8HVPCL8LgzlUkLPlVPkTrf8eF5ThCPv6fU9i7AyTx7xxsvmUOK7g+flx81TS3PJYWm3p8Vxcn6xXHcb9TjQk+8wKQjGdRLE+3ISlm9hGFV5CLNaDYLOje8jCYkIhXESscBxirMQZxzqGsLyCNbIMQqvjMnOARWuUJQD/Blhi8qLoooEca2oIzIUeeQBF0E44lJT/30MG0ADEybIk5RF5LUBGZQgrbIyKpYK1EgzEjk1Y9fFiVYRTvStBAuNDMLLc1S/92xSIpwR/1yWdVSBQUIQWVHl2HtV5FVBwlftGGjo8olyboCej1qNYesVaRphzaC0DRTKCfoojiN0kQYpDlGnZYSE9Cjq2QvQdcF8gJwWgW7H8ONDcbGAWnERdusdpQhVkQiSCzONzg2SVJn7Ivbe0xTjh12oosBxGgGt21/CdEE0pEBRNJpTNyUjOR77l6Llxl7lMgF97eJymAfDKJ4ybtdfuAxcFxlJ/Z6YS7M9FyFRB5K5dRMGVtd3pDfH5805jey3M4xMKG+EX5SbuPNS9R4NWlDRH71nyp7mD3k9L1vWu+iVnSN62zEJg3nku3Ij1/aorNzfsnTLIU/W/2fcNhfMeBxiUjGp87xmGOWHArP0kKUVOdS4ZIeasrzMGlY1tHWJ3v4BrDgpiVcJAAA=

Memorial Day weekend marks the unofficial start of summer and with warmer temperatures that means more opportunities for swimming.

But if your plan is to take a dip into Lake Michigan, you may want to think again.

Kenosha Ald. David Bogdala discussed Kenosha Water Safety Month on Wake Up Kenosha..

Kenosha’s stretch of Lake Michigan has a number of deadly spots-including off the lighthouse pier and where the mouth of the Pike River meets the lake.

The Kenosha Y-M-C-A has a number of water safety tips at their website.

